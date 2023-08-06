Україна

Команда Віталія Пономарьова здобула чергову гучну перемогу на старті нового сезону УПЛ.

У рамках другого туру українського Прем'єр-ліги львівський Рух приймав на ​Арені Львів полтавську Ворсклу, яка напередодні завершила свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій за підсумками двоматчевого протистояння із грузинської Ділою.

Львівський колектив у стартовому турі нового сезону здобув дещо сенсаційну перемогу над луганською Зорею, і команді Віталія Пономарьова вдалося здобути ще одну перемогу над представником України в єврокубках.

Незважаючи на те, що Рух пропустив вже на 10-й хвилині після голу Олександра Скляра, у підсумку львів'яни відправили у ворота підопічних Віктора Скрипника чотири м'ячі та здобули розгромну перемогу з підсумковим рахунком 4:1.

Дублем за Рух відзначився Климчук, гол на свій рахунок записав Квасниця, а крапку в матчі поставив автогол Павлюка.

Рух - Ворскла 4:1

Голи: Климчук, 37 (пен.), 58, Квасниця, 70, Павлюк, 81 (АГ) – Скляр, 10

Рух: Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 71), Дідик, Едсон Фернандо (Слюсар 77), Сапуга, Сич (Лях 77), Теслюк (Квасниця 57), Слюбик, Роман, Руніч (Соломон-Отабор 57)

Ворскла: Ісенко, Скляр, Юрченко (Тіагуїньо 75), Степанюк, Павлюк, Крупський (Хрипчук 69), Бацула (Тузенко 88), Нестеренко, Челядін (Кулаковський 69), Кане, Сантана (Ізотов 87)

Попередження: Слюбик 25 — Сантана 36, Бацула 42, Крупський 65