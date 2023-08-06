Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 6 серпня 2023 року, 19:00.
Фото: УПЛ
06 серпня 2023, 23:58
Рух розгромив Ворсклу, вдруге поспіль обігравши представника України в єврокубках.
Команда Віталія Пономарьова здобула чергову гучну перемогу на старті нового сезону УПЛ.
Огляд матчу:
Рух - Ворскла 4:1
Голи: Климчук, 37 (пен.), 58, Квасниця, 70, Павлюк, 81 (АГ) – Скляр, 10
Рух: Ледвій, Климчук, Притула (Бренер 71), Дідик, Едсон Фернандо (Слюсар 77), Сапуга, Сич (Лях 77), Теслюк (Квасниця 57), Слюбик, Роман, Руніч (Соломон-Отабор 57)
Ворскла: Ісенко, Скляр, Юрченко (Тіагуїньо 75), Степанюк, Павлюк, Крупський (Хрипчук 69), Бацула (Тузенко 88), Нестеренко, Челядін (Кулаковський 69), Кане, Сантана (Ізотов 87)
Попередження: Слюбик 25 — Сантана 36, Бацула 42, Крупський 65.