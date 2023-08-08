Україна

У турецькому гранді вважають, що бразильський вінгер Шахтаря та його представник просто "блефують".

Напередодні стало відомо про те, що вінгер донецького Шахтаря Тете знаходиться за крок від переходу до турецького Галатасараю, скориставшись правилом ФІФА щодо призупинення контрактів легіонерів з українськими клубами в період війни з росією.

Як повідомляє відомий турецький спортивний журналіст Ягіз Сабункуоглу зі Sports Digitale, у 23-річного бразильця був запланований медогляд та підписання контракту зі стамбульським грандом на середу, 9 серпня, проте гравець та його агент на цей день придбали ранкові квитки на літак, щоб повернутися назад до Лондона.

Наразі конкретна причина таких дій Тете та його представника невідомі, проте, зі інформацією джерела, керівництво Галатасарая вважає, що вони "блефують".

Минулого сезону Тете виступав за Ліон у першій частині сезону (19 матчів, 6 голів, 5 асистів), а у другій — за Лестер (14 ігор та 1 гол). Його контракт із Шахтарем спливає наприкінці 2023 року.