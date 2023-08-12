Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та київська Оболонь.

Одеський Чорноморець та київська Оболонь відкриють події третього туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Чорноморець.

Роман Григорчук, після поразки від ковалівського Колосу (0:2), залучив до стартового складу Олексія Шевченка в рамку воріт, тоді як Брагару ліворуч у захисті, а Штогрін та Бойчук зіграють на флангах атаки.

Валерій Іващенко, на тлі поразки в дербі від Динамо (2:4), використав із перших хвилин Османа, Карася та Фатеєва в лінії захисту, а Краснопір зіграє на вістрі атаки.

Чорноморець: Шевченко — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Шпорн, Васильєв — Штогрін, Ієде, Бойчук.

Запасні: Білик, Варакута, Авагімян, Грисьо, Хадіда, Гучек, Ситніков, Ухань, Данилюк.



Оболонь: Федорівський — Осман, Карась, Приймак, Фатєєв — Черненко, Мороз, Слободян — Мединський, Краснопір, Прокопенко.