Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та київська Оболонь.
Ігор Краснопір, фото ФК Оболонь Київ
12 серпня 2023, 14:25
Одеський Чорноморець та київська Оболонь відкриють події третього туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Чорноморець.
Роман Григорчук, після поразки від ковалівського Колосу (0:2), залучив до стартового складу Олексія Шевченка в рамку воріт, тоді як Брагару ліворуч у захисті, а Штогрін та Бойчук зіграють на флангах атаки.
Валерій Іващенко, на тлі поразки в дербі від Динамо (2:4), використав із перших хвилин Османа, Карася та Фатеєва в лінії захисту, а Краснопір зіграє на вістрі атаки.
Чорноморець: Шевченко — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Шпорн, Васильєв — Штогрін, Ієде, Бойчук.
Запасні: Білик, Варакута, Авагімян, Грисьо, Хадіда, Гучек, Ситніков, Ухань, Данилюк.
Запасні: Кичак, Чернов, Вовкун, Єрмоленко, Лук’янчук, Муха, Нагієв, Суханов, Тарануха.
Оболонь: Федорівський — Осман, Карась, Приймак, Фатєєв — Черненко, Мороз, Слободян — Мединський, Краснопір, Прокопенко.
Гра Чорноморець — Оболонь почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.