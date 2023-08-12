Україна

Чорноморець у матчі з трьома вилученнями здолав Оболонь

Команда Романа Григорчука обрала "улюблений" для себе рахунок у новому сезоні — 2:0.

Чорноморець — Оболонь, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Чорноморець — Оболонь 2:0

Голи: Васильєв, 14, Ієде, 62



Чорноморець: Шевченко — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Шпорн, Васильєв — Штогрін (Грисьо, 88), Ієде (Хадіда, 63), Бойчук (Авагімян, 46).



Оболонь: Федорівський — Осман, Карась, Приймак, Фатєєв — Черненко, Мороз, Слободян (Лук’янчук, 52) — Мединський (Нагієв, 68), Краснопір (Тарануха, 63), Прокопенко (Чернов, 52).



Попередження: Брагару, Кузик — Карась



На 47-й хвилині був вилучений Данило Карась (Оболонь) (друге попередження). На 72-й хвилині був вилучений Орест Кузик (Чорноморець) (друге попередження). На 78-й хвилині був вилучений Володимир Салюк (Чорноморець) (грубе порушення).