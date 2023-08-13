Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги, який пройде 13 серпня та розпочнеться о 15:00.

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла на своєму полі прийме луганську Зорю.

Ворскла — Зоря

Неділя, 13 серпня, 15:00. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського, Полтава. Головний арбітр – Дмитро Бондаренко. Пряма трансляція на сервісі MEGOGO

Обидві команди відверто провалили початок сезону і щастя для луганчан, що єврокубки будуть пізніше, а то вийшло б як у Ворскли, хоча все це припущення...

Цього сезону Ворскла провела три матчі і всі три були програні, і відвертих проблисків для покращення ситуації не було. Спочатку було дві поразки у кваліфікації Ліги конференцій, а потім розгромна поразка від львівського Руху (1:4) в УПЛ... такого старту від полтавців явно ніхто не чекав.

Після такого старту багато хто заговорив про відставку головного тренера Віктора Скрипника і в пресі були чутки про конфлікт між ним та керівництвом після гри з Рухом. Сам клуб виступив із запереченням даного конфлікту і висловив слова підтримки фахівцеві... проте його доля може вирішитись у найближчих матчах, особливо якщо прогресу не буде.

Поки що гра Ворскли далеко не вражає, що говорить про те, що гравці не можуть зрозуміти, що від них хочуть бачити на полі. До того ж кадровий потенціал складу не такий вже й багатий, тож особливого вибору у Скрипника немає, тож доведеться вибиратися зі скрутного становища з тим, що є.

Зоря свої єврокубкові виступи розпочне згодом, але ситуація у команді схожа на ту, що у суперника. Після зміни головного тренера луганчани виглядають дуже плачевно та не переконливо, що сильно пригнічує настрій вболівальників перед стартом у Європі після чудового минулого сезону.

У першому турі УПЛ Зоря поступилася львівському Руху (1:2), а потім Кривбасу (1:3). Поки що Ненаду Лалатовічу не вдається донести свої ідеї до футболістів, але йому потрібен час, щоб влитися в колектив. Також прийшли нові гравці, які потребують часу на адаптацію. Проте, Лалатовіч після двох ігор буквально благав керівництво посилити склад досвідченими гравцями, особливо позицію опорника, де раніше грав Володимир Бражко, який повернувся до Динамо.

Кадровий потенціал Зорі явно краще, ніж у Ворскли, але поки що не вистачає тих, хто перебуває в лазареті. Наприклад Богдан Бутко, В'ячеслав Чурко та Едуардо Герреро. Кожен із них потенційно може постійно грати у стартовому складі.

Якщо говорити загалом про склади, то у Ворскли після дискваліфікації повернеться Ігор Пердута, а ось стан Владлена Юрченка, який отримав пошкодження у матчі з Рухом поки що під питанням. У Зорі повернеться після дискваліфікації Джордан, але через неї пропустить зустріч Ілля Гулько.

Щодо особистих зустрічей, то між собою команди провели 41 матч, з яких 35 в УПЛ. На рахунку Зорі 16 перемог, а у Ворскли — 11. За статистикою м'ячів 53:42 на користь луганчан. У двох останніх матчах Зоря відсвяткувала дві перемоги (3:1 та 3:2).

Цікаві факти:

- Ворскла може здобути 270 перемогу в УПЛ;

- Зоря може 140 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безнічийна серія Ворскла триває в УПЛ вісім ігор: п'ять перемог та три поразки;

- безнічийна серія Зорі продовжується 17 ігор: 12 перемог та п'ять поразок;

- 25 гол в УПЛ може забити Руслан Степанюк ,15 – Володимир Чеснаков, 10 гол – Ігор Кирюханцев;

- підопічні Віктора Скрипника можуть здобути 30 перемогу в УПЛ на своєму полі;

- Зоря під керівництвом Ненада Лалатовіча в чемпіонаті очок ще не набирала.