Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату України, який відбудеться 13 серпня та розпочнеться о 17:00.

Криворізький Кривбас продовжуватиме розіграш третього туру української Прем’єр-ліги домашнім матчем проти черкаського ЛНЗ на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

КРИВБАС — ЛНЗ

НЕДІЛЯ, 13 СЕРПНЯ, 17:00. СТАДІОН ГІРНИК, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Початок нового сезону завжди символізує собою новий етап у житті будь-якого клубу. Криворізький Кривбас добре розуміє відчуття черкаського ЛНЗ, адже й сам тільки-но нещодавно дебютував у своїй оновленій варіації в рамках "елітного" дивізіону. Але цей футбольний рік "біло-червоно-чорні" мали б починати вже на певному здобутому раніше досвіді, однак у першій ж грі поступились Олександрії Руслана Ротаня (0:1). Ох і накричався в тій зустрічі Юрій Вернидуб, однак його команді це не допомогло здобути залікових балів.

Кривбас таким чином узяв тиждень на відпочинок, а потім повернувся з дійсно якісною грою в гостьовому матчі проти луганської Зорі (3:1). І хоча одному з представників України в єврокубках на старті нового сезону явно зле, це жодним чином не применшує рівень якості виступів криворізького колективу. І ось тепер Кривбас має вперше з початку чемпіонату зіграти на власному стадіоні Гірник проти доволі сором’язливого, але все одно дуже підступного супротивника.

На чолі черкаського ЛНЗ працює Олександр Ковпак, а відповідно команда з центральної частини країни дуже добре має розуміти тонкощі гри в атаці через вплив свого керманича, який у буденності професійного футболіста був ще тим бомбардиром. У дебютному матчі на рівні УПЛ цього продемонструвати колективу не вдалось — Роман Григорчук та його одеський Чорноморець розібрали гру суперників майже досконало, тож не залишили їм шансів себе проявити (2:0).

Однак у другому турі ЛНЗ навідався до закарпатського Минаю й чітко вказав на те, що команді Володимира Шарана варто готуватись до дуже важкого сезону. 3:0 — яскрава та "суха" перемога за футболу, що побудований на контрнаступальних діях. Напевно, це й було те, що підготував Ковпак на перший сезон його команди в УПЛ. У будь-якому випадку, публіка очікуватиме продовження, адже й кадрова політика в черкасців була на належному рівні цього літа. Кривбас тим часом утратив Ріфета Капіча, і подекуди цей вихідний трансфер ще дуже кидається в око.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас уперше в новому сезоні зіграє домашній матч.

Головний арбітр Олександр Кальонов з Івано-Франківська дебютує на рівні УПЛ та стане 150 рефері в історії змагань.

Кривбас не грає внічию дома вже 12 матчів поспіль: 8 перемог та 4 поразки.

40 гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ).

Юрій Вернидуб може звести до нічиєї 30 матч або програти 40 гру в рамках УПЛ в якості головного тренера.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Раніше команди поміж собою не зустрічались.