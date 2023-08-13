Україна

Команда Юрія Вернидуба здобула другу перемогу у поточному розіграші чемпіонату України.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас здобув впевнену перемогу над черкаським ЛНЗ.

Підопічні Юрія Вернидуба відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Данило Бескоровайний та Максим Задерака, тим самим набравши до свого активу три очки.

Кривбас (Кривий Ріг) – ЛНЗ (Черкаси) – 2:0 (1:0)

Голи: Данило Бескоровайний, 38 (1:0). Максим Задерака, 83 (2:0).

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 94. Максим Задерака (99. Віктор Блізніченко, 86), 23. Хрвоє Іліч (11. Микита Татарков, 65), 8. Джихад Бізімана (6. Клім Приходько, 64), 14. Максим Луньов (27. Роман Дебелко, 80), 10. Дмитро Хомченовський (к), 78. Олег Кожушко (22. Юрій Вакулко, 80).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 2. Вʼячеслав Рябов, 45. Володимир Вілівальд, 18. Денис Устименко, 15. Данило Гончарук.

ЛНЗ (Черкаси): 94. Герман Пеньков, 10. Віталій Бойко, 71. Максим Лопирьонок (к), 34. Назарій Муравський, 70. Владислав Наумець (7. Сергій Шестаков, 56), 17. Денис Норенков, 9. Максим Прядун, 77. Антон Савін (11. Геннадій Пасіч, 57), 95. Петро Стасюк (23. Олександр Насонов, 56), 27. Іван Тищенко (16. Денис Олійник, 46), 8. Владислав Хамелюк (29. Назарій Нич, 74).

Запасні: 72. Кірілл Самойленко, 28. Сергій Копил, 20. Олег Тарасенко.