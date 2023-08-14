Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Олександрія.

Донецький Шахтар зіграє проти Олександрії в рамках третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий Берег.

Патрік ван Леувен, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Дмитра Чигринського до центру захисту, тоді як Очеретько з'явиться в опорній зоні разом із Назариною.

Русла Ротань, на тлі перемоги над Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Ващенка в опорній зоні, тоді як над ним розташується Калюжний.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський, Матвієнко, Топалов — Очеретько, Назарина — Зубков, Криськів, Сікан — Траоре.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Педріньйо, Конопля, Фарина, Козік, Кастілло, Глущенко, Невертон, Кащук, В’юнник, Келсі.



Олександрія: Шевченко — Смирний, Бабогло, Логінов, Копина — Ващенко — Калітвінцев, Плакса, Калюжний, Шулянський — Кулаков.

Запасні: Долгий, Мельник, Ковалець, Андрейчук, Базаєв, Скорко, Джевані, Мартинюк, Матюшенко, Шостак, Погорілий, Єрмаков.



Гра Шахтар — Олександрія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.