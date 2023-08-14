Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату України, який відбудеться 14 серпня та розпочнеться о 17:00.

Донецький Шахтар у матчі третього туру прийме Олександрію, яка поки що не втрачала очок у поточному сезоні.

Понеділок, 14 серпня, 17:00. Стадіон "Лівий Берег", Київська область. Головний арбітр – Денис Шурман (Київська область). Пряма трансляція на сервісі MEGOGO​

Який же класний матч на нас чекає! Центральний поєдинок туру винесено на понеділок – і, мабуть, це буде той випадок, коли матч УПЛ справді виглядає найкращим за сьогодні. За всієї поваги до Атлетіко та МЮ, їм належить розібратися з відвертими аутсайдерами, тоді як на “Лівому березі” на нас чекає рівний матч.

Мало хто міг припустити, що до матчу третього туру Олександрія підходитиме, перебуваючи в таблиці вище Шахтаря. Розпродаж (ну, “розпродаж” українського типу: більша частина, як завжди, пішла безкоштовно) влітку торкнувся всіх гравців, яких кудись звали. Грати почала молодь, яка... проявляє себе просто чудово! І призначення Ротаня починає виглядати, раптово, осмисленим: адже він собаку з'їв саме на роботі з юніорами, багатьох талантів давно знає, та й просто всі найкращі якості виявив з тими гравцями, яким годиться в батьки, а не в брати.

Шахтар, тим часом, страждає. Одна осічка у двох матчах – це просто дрібниця, зараз хіба що любителі статистики згадають, що минулий, тріумфальний сезон “гірники” розпочали з глухих 0:0 проти Металіста 1925 (!) та 1:0 проти Кривбасу, коли єдиний гол забили після стандарту. Але сама гра, яку поки що ставить ван Леувен, нагадує відкат до стилю 20-річної давнини. Подачі, навіси – шкода, що Селезньов закінчив, можна було його повернути під таке. Центр поля просто порожній, і в такому стилі багато гравців Шахтаря не можуть виявити найкращі якості.

Історія протистояння:

Особливої інтриги цієї дуелі надає знання попередніх зустрічей. Загалом Шахтар виграв у Олександрії 23 матчі з 33 можливих, але це не означає взагалі нічого. Результат останньої зустрічі – 1:1, передостанньої – 2:2. До цього Шахтар виграв у Олександрії 2:1 навіть на виїзді... але ще раніше двічі поспіль програв! В останніх дев'яти матчах проти “городян” у Шахтаря всього дві перемоги – почавши практично з одних поразок, олександрійський клуб навчився грати проти нього на заздрість багатьом.

Олександрії може завадити саме те, що у перших матчах сезону їй допомагало. Як не напружуй лоба, складно уявити будь-яку команду Ротаня похмурим середняком, який застебнувся в 10 шарів одягу (неактуально зараз, чи не так?) та пасує в середньому на 50 метрів. Ні, він намагатиметься грати і переграватиме суперника – тим більше, що Шахтар зараз оголює центр поля. Що ж, обидві команди отримують можливість зіграти в улюбленому тренерами стилі – від цього гра має стати ще цікавішою.

Цікаві факти:

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 31 гру – 72 голи, а на своєму полі – 14 ігор: 30 голів.

Переможна серія Шахтаря на своєму полі триває в УПЛ 7 ігор.

Безпрограшна гостьова серія Олександрії триває в УПЛ 5 ігор: +2=3.

Олександр Зубков може провести 100-й матч в складі українських команд у всіх турнірах.

Двадцятий матч Олександрії при Руслану Ротаню в УПЛ.

Слова, слова, слова

Патрік ван Леувен, нападник Шахтаря:

Кожен суперник серйозний, але ми хочемо перемагати в кожній грі і тому ретельно готуємося. «Олександрія» добре розпочала чемпіонат, однак ми теж прагнемо бути успішними в Прем’єр-лізі.

Данило Сікан, нападник Шахтаря:

Олександрія — це дуже сильна команда з гарним тренером. Змінилася – але не в гірший бік, а стала тільки кращою. З Олександрією завжди важко грати, та ми сподіваємося показати гарну гру й здобути три очки.

Орієнтовні склади:

Поточна форма: