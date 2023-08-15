"Біло-сині" зацікавлені у 23-річному бразильському півзахисникові.
Бітелло, getty images
15 серпня 2023, 22:59
Центральний півзахисник Греміо Бітелло, який за рахунок свого універсалізму здатний закрити позицію вінгера, може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі, оскільки, як повідомляє Bolavip, у гравцеві зацікавлене київське Динамо.
За інформацією джерела, клуб бразильської Серії А не горить великим бажанням розлучатися з 23-річним хавбеком, проте через фінансові проблеми Греміо переїзд гравця до іншої команди розглядається як реалістичний.
Відзначається, що Греміо оцінює Бітелло в 10 мільйонів євро, і, схоже, Динамо готове задовольнити фінансові запити бразильського клубу.
Існує варіант, що кияни та Греміо можуть узгодити умови трансферу півзахисника зараз, проте опинитися безпосередньо в Динамо молодий футболіст може лише в 2024 році.
Всього Бітелло провів за першу команду Греміо 89 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює бразильського універсала в 7 мільйонів євро, а його поточний контракт розраховано до 31 грудня 2025 року.