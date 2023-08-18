Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку четвертого туру чемпіонату України, який відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 17:00.

Черкаський ЛНЗ у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме житомирське Полісся. Минулого сезону обидві команди виступали у Першій лізі.

ЛНЗ — Полісся

П'ятниця, 18 серпня, 17:00. Стадіон Центральний, Черкаси. Головний арбітр – Віталій Романов. Пряма трансляція на сервісі MEGOGO

Минулого сезону ЛНЗ посів третє місце у Першій лізі та через матчі плей-оф вперше у своїй історії пробрався до УПЛ. До перших матчів команда Олександра Ковпака підходила стримано і без особливої пилюки у своїх висловлюваннях. У першому турі була поразка від Чорноморця (0:2), але потім впевнена перемога над Минаєм (3:0). У попередньому турі черкаська команда поступилася Кривбасу (0:2).

За першими матчами можна було побачити, що першорядне завдання ЛНЗ – закріпитися в УПЛ та уникнути зони вильоту. Поки що до хорошої гри далеко, але вже зараз команда може претендувати на очки і підносити сюрпризи. Втім видно, що незважаючи на підписання досвідчених футболістів із грою в УПЛ, команді не вистачає впевненості, через що багато не вдається в атакуючій фазі, а помилок в обороні не уникнути.

Перед матчем проти Полісся команда Ковпака має і кадрові проблеми — обидві в центрі поля. На жаль через травми кілька найближчих матчів пропустять Сергій Рибалка та Євген Банада. Обидва футболісти дуже досвідчені, тож їх відсутність серйозно позначається на грі дебютанта УПЛ.

Чемпіон Першої ліги Полісся також дебютував в УПЛ цього сезону і дебют видався успішним після перемоги над Вересом (2:0). Однак потім команда з Житомира дещо провалилася, поступившись Дніпру-1 (1:2), який зараз явно не у формі, а згодом і львівському Руху (0:1). Таким чином, колишні суперники по Першій лізі підходять до очної гри з однаковою кількістю набраних балів після перших трьох турів.

Полісся провело досить серйозну трансферну кампанію цього літа і голосно заявляло про свої плани на УПЛ. Однак поки що, до таких сміливих результатів далеко і гра залишає бажати кращого. Досвідченому фахівцю Юрію Калітвінцеву в терміновому порядку необхідно знайти рецепт перемог в УПЛ, інакше можливо незабаром стоятиме питання про відставку, знову ж таки, дивлячись на амбіції та витрачені кошти для посилення складу.

У Калітвінцева достатньо досвідчених футболістів на лавці, тож його вибір може суттєво змінюватися від гри до гри. Лазарет команди порожній, тому колектив підходить до гри в повній бойовій готовності.

Що стосується очних зустрічей, то між собою команди провели два матчі — обидва у Першій лізі минулого сезону. В обох матчах сильнішим було Полісся з однаковим рахунком 2:1.

Цікаві факти:

- ЛНЗ в УПЛ внічию ще не грав: перемога та дві поразки, причому з однаковим рахунком 0:2;

- Полісся також наразі обходиться без нічиїх в УПЛ: перемога та дві поразки;

- 40 матч Юрія Калітвінцева біля керма різних клубів УПЛ: 4 – в Поліссі, 26 – в Говерлі та 10 – в Олімпіку;

- 40 гол в УПЛ може забити Пилип Будківський, Денис Олійник, 10 – Дмитро Шастал, Олександр Назаренко;

- ЛНЗ – один з двох клубів поточного чемпіонату, у якому ще не виступали легіонери.