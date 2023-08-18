Україна
18 серпня 2023, 19:06
Полісся у черговому матчі в меншості втримало перемогу над ЛНЗ
Дебютанти УПЛ провели запеклий двобій, який команда Юрія Калітвінцева знову була змушена завершувати з вилученням у власному складі.
ЛНЗ — Полісся, фото УПЛ
18 серпня 2023, 19:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Полісся 1:2
Голи: С. Шестаков, 87 — Аріелсон, 51, Пеньков, 83 (авт.)
ЛНЗ: Пеньков — Насонов (С. Шестаков, 56), Лопирьонок, Муравський, Савін — Хамелюк — Наумець (Норенков, 76), В. Бойко (Копил, 64), Олійник, Пасіч (Тищенко, 63) — Прядун (Нич, 46).
Полісся: Д. Бойко — Кравченко, Чоботенко (Гітченко, 74), Крушинський (Огіря, 46), Шабанов, Шаповал — Мустафаєв (Будківський, 46), Танковський (Смоляков, 55), Козак, Макуана — Аріелсон (Кушніренко, 56).
Попередження: Насонов, Пасіч — Шаповал
На 53-й хвилині був вилучений Владислав Шаповал (Полісся) (друге попередження).