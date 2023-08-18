Україна
18 серпня 2023, 21:00
Зоря та Олександрія з одним ударом у площину голів не забивали
Команди Ненада Лалатовича та Руслана Ротаня зіграли в найнудніший футбол у своєму виконанні від початку сезону.
Зоря — Олександрія, фото УПЛ
18 серпня 2023, 21:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Олександрія 0:0
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух — Дришлюк, Батагов, Мишньов (Чурко, 85) — Антюх (Алефіренко, 76), Волошин (Мічін, 56) — Герреро (Горбач, 86).
Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Погорілий, 76) — Ковалець (Плакса, 63), Савченко, Сігеєв (Шостак, 87) — Калітвінцев, Кулаков (Ващенко, 76), Шулянський (Джевані, 63).
Попередження: Савченко