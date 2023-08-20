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Півзахисник СК прокоментував прийдешній матч проти Оболоні.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє домашній матч проти київської Оболоні в Ужгороді в рамках четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Дніпро-1 — Оболонь. Напередодні

Піж час підготовки до протистояння півзахисник СК Валентин Рубчинський дав інтерв’ю, у якому розповів про актуальний стан команди.

"Фізичне самопочуття трохи підсідає, тому що граємо кожні три дні, плюс ще переїзди, тому трохи команда замучилася. Моральне — нам потрібна перемога над Оболонню, щоб на Трнаву вийти з хорошими емоціями та позитивним результатом за плечима.

У протистоянні зі Славією трішки провалили першу гру через те, що не налаштувалися на суперника належним чином. Не змогли дотриматися правильної тактики, у підсумку програли боротьбу, а з нею і матч — 0:3.

У другій грі вже було проблематично відігратися. Але ми билися до кінця, віддали всі сили, щоб не було соромно і перед вболівальниками і перед самими собою.

У чемпіонаті ми хотіли більшого: узяти шість очок. Так вийшло, що з Минаєм нам трохи забракло сил, ще й червона картка завадила. Але все одно, ми змогли вижати хоча б нічию. Результат не те, щоб задовільний, але більш-менш нормальний, з урахуванням того, що ми догравали в меншості.

Звісно, вплив відходу Артема Довбика на команду відчутний. Він дуже багато забивав, був найкращим бомбардиром. І в таких іграх, як проти Минаю, нам дуже його не вистачає. Це нападник, який може сам створити собі момент і сам його реалізувати.

Ми вже були налаштовані під стиль гри Артема. Тепер прийшли інші нападники, будемо підлаштовуватися під них. Прийде час і будуть забивати і Олександр Філіппов, і Даніель Ківінда. Будемо вірити в них.

Звісно, хлопці вливаються в колектив, питають в тренерів, як і що краще робити, із хлопцями консультуються по різних питаннях, зокрема, які в них сильні сторони, щоб якомога ефективніше використовувати їх під час гри.

Потрібно трошки часу, шкода, що хлопці не були з нами на зборах, бо ми б могли награти якісь комбінації. Прийде час і все налагодиться.

Щодо Оболоні, то я дивився їхню гру з Динамо, залишили приємне враження. Це хороший суперник, навіть у матчі з Динамо, нехай там не зарахували голи, але вони виглядали пристойно, мали моменти. Для нас це буде важка гра, натомість, ми налаштовуємося на переможний результат", — заявив український виконавець.

Матч Дніпро-1 — Оболонь відбудеться 20 серпня, о 15:00.