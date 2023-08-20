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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та Динамо Київ.

Одеський Чорноморець та київське Динамо матчем на полі стадіону Чорноморець в Одесі продовжуватимуть недільну програму в рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після перемоги над київською Оболонню (2:0), залучив до стартового складу Гучека до центру захисту, тоді як Авагімян долучиться до центрального трикутника, а Хадіда гратиме на вістрі атаки.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над грецьким Арісом, використав із перших хвилин Нещерета в рамці воріт, тоді як Вівчаренко зіграє ліворуч у захисті.

Чорноморець: Шевченко — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Авагімян, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Хадіда, Бойчук.

Запасні: Білик, Варакута, Ієде, Ситніков, Ухань, Данилюк.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасні: Бущан, Бражко, Шепелєв, Перріс, Караваєв, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Рамадані.



Гра Чорноморець — Динамо Київ почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.