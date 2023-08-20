Україна
20 серпня 2023, 19:01
Чорноморець удруге поспіль обіграв Динамо Київ
Колектив Мірчі Луческу догравав напружене протистояння в меншості.
Чорноморець — Динамо Київ, фото УПЛ
20 серпня 2023, 19:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Динамо Київ 3:2
Голи: Авагімян, 20, Штогрін, 53 — Ярмоленко, 48, Сидорчук, 60
Чорноморець: Шевченко — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Авагімян, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Хадіда (Ієде, 69), Бойчук.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 62), Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 62) — Шапаренко (Шепелєв, 77), Сидорчук (Бражко, 71), Буяльський — Ярмоленко (Беніто, 77), Ванат, Волошин.
Попередження: Путря, Бойчук, Ієде — Сирота, Дячук
На 83-й хвилині був вилучений Олександр Сирота (Динамо Київ) (друге попередження).