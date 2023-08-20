Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 серпня 2023 року, 19:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у матчі з трьома вилученнями не втримав перемогу над криворізьким Кривбасом.

Команда Патріка ван Леувена блискуче зіграла в першому таймі, але суперники постійно залишались у грі та змогли записати до свого активу бодай одне очко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Шахтар у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Кривбас — Шахтар 3:3

Голи: Хомченовський, 24, Кожушко, 44, Бескоровайний, 64 — Кащук, 8, Криськів, 18, 42



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (Приходько, 80), Бізімана (Блізніченко, 79), Хомченовський — Задерака, Кожушко (Дебелко, 46), Луньов (Вакулко, 71).



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський, Матвієнко, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Криськів (Назарина, 61), Кащук (Келсі, 62) — Сікан.



Попередження: Хомченовський, Бескоровайний, Кожушко, Понедельник — Топалов, Чигринский



На 73-й хвилині був вилучений Дмитро Хомченовський (Кривбас) (грубе порушення).

На 84-й хвилині був вилучений Артем Бондаренко (Шахтар) (грубе порушення).

На 90+4-й хвилині був вилучений Дмитро Чигринський (Шахтар) (друге попередження).