Україна

Пресконференція головного тренера Шахтаря після матчу з Кривбасом (3:3).

Шахтар у матчі з трьома вилученнями не втримав перемогу над Кривбасом. Коментар після матчу дав головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен.

"Щодо червоних карток, суддя розцінив ситуації на полі як грубі підкати, і він має рацію. Я вважаю це його рішення коректним згідно з VAR. Щодо вилучення Чигринського, то я вважаю, що однієї з двох жовтих карток не було. А загалом хочу сказати, що рефері повинні враховувати, що футбол – це контактний вид спорту, а не слухати крики. І, на мою думку, зайвий шум створювали не фоли, а гравці, які втрачали контроль над м’ячем".

Про Кривбас:

"Ми сьогодні повинні були вигравати з великою різницею м’ячів, але не реалізували дуже багато моментів в атаці, чим дали впевненість супернику, який забив три голи з трьох моментів".

Про те, зи змінився Кривбас порівняно з минулим сезоном:

"Вибачте, дуже важко відповісти на це запитання. Я зараз працюю у новій команді і дивлюся на це з іншого ракурсу та спираючись на іншу частину сезону", — наводить слова ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний огляд матчу Кривбас — Шахтар.