Україна

Нинішній варіант змагатиметься з трьома конкурсними.

15 серпня ФК Полісся у Telegram-каналі провів опитування щодо оновлення логотипу клубу, яке тривало більше тижня. 60% опитаних вболівальників проголосували за збереження старого логотипу, але водночас 40% фанів думають, що лого Полісся потребує оновлення.

Після обговорення результатів голосування клуб ухвалив компромісне рішення: найближчим часом буде оголошено конкурс на розробку нового логотипу ФК Полісся. Найкращі роботи відбиратимуть члени компетентного журі.

Після завершення конкурсу буде оголошено ще одне голосування: клуб попросить вболівальників розглянути три нових варіанти емблеми, а також діючу емблему клубу. Таким чином, фанам Полісся буде запропоновано визначитись між новими варіантами та діючим лого.

Детальні умови конкурсу, подробиці участі у ньому та більше інформації ФК Полісся опублікує вже найближчим часом.