Україна

Владислав Островський приєднався до команди Віктора Скрипника.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про те, що юний нападник команди Владислав Островський проведе поточний сезон у полтавській Ворсклі.

18-річний український форвард приєднався до команди Віктора Скрипника на правах оренди, яка буде розрахована на один рік.

Островський має на своєму рахунку 10 проведених матчів за першу команду Металіста 1925 в рамках української Прем'єр-ліги (322 хвилини), у яких він відзначився однією результативною передачею.

Крім того, юний форвард зіграв за юніорську команду харків'ян 38 поєдинків, забивши 12 голів.