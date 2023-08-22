Владислав Островський приєднався до команди Віктора Скрипника.
Владислав Островський, фото: М1925
22 серпня 2023, 19:40
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про те, що юний нападник команди Владислав Островський проведе поточний сезон у полтавській Ворсклі.
18-річний український форвард приєднався до команди Віктора Скрипника на правах оренди, яка буде розрахована на один рік.
Островський має на своєму рахунку 10 проведених матчів за першу команду Металіста 1925 в рамках української Прем'єр-ліги (322 хвилини), у яких він відзначився однією результативною передачею.
Крім того, юний форвард зіграв за юніорську команду харків'ян 38 поєдинків, забивши 12 голів.