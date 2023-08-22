Зірковий вінгер Наполі побажав своєму співвітчизнику удачі у донецькій команді.
Хвіча Кварацхелія, getty images
22 серпня 2023, 22:57
Напередодні донецький Шахтар оголосив про підписання грузинського лівого захисника Іраклі Азарові, який раніше захищав кольори Црвени Звезди.
Перехід 21-річного грузина до табору "гірник" не залишився поза увагою зіркового вінгера Наполі та збірної Грузії Хвічі Кварацхелії, який побажав успіхів Іраклі в його новому етапі в кар'єрі.
"Щасти тобі, Азіньо", — написав Кварацхелія у своєму Instagram.
Відзначимо, що Іраклі Азарові підписав із донецьким довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.