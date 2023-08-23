Футболіст перебрався в одеський клуб.
ВЛАДИСТАВ ВАКУЛА, Полісся
23 серпня 2023, 13:57
Сьогодні Владислав Вакула став гравцем одеського Чорноморця. Стали відомі деталі переходу Вакули в команду Романа Григорчука.
Як повідомляється на офіційному сайті Полісся, клуб досягнув домовленості з Чорноморцем про оренду півзахисника Владислава Вакули до 31 грудня 2023 року, з можливістю пролонгації до 30 червня 2024.
"Полісся надало гравцю можливість вільно шукати для себе клуб. Бажаємо Владиславу успіхів надалі", — прокоментував угоду генеральний директор футбольного клубу Полісся Володимир Загурський.
Раніше Вакула виступав за Сталь, Шахтар, Маріуполь та Ворсклу.