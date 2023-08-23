До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації 1/16 фіналу Кубка України-2023/24 між Агробізнесом та Поліссям, який розпочнеться 23 серпня о 14:00.
фото ФК Агробізнес
23 серпня 2023, 13:45
У рамках 1/16 фіналу Кубка України зіграють волочиський Агробізнес та житомирське Полісся.
Цей поєдинок пройде на стадіоні Юність у Волочиську та відбудеться у середу, 23 серпня. Початок матчу — о 14:00 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АГРОБІЗНЕС — ПОЛІССЯ
Нагадаємо, що напередодні житомирське Полісся оголосило про народне волевиявлення щодо майбутнього емблеми клубу.