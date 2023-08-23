Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації 1/16 фіналу Кубка України-2023/24 між Агробізнесом та Поліссям, який розпочнеться 23 серпня о 14:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України зіграють волочиський Агробізнес та житомирське Полісся.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Юність у Волочиську та відбудеться у середу, 23 серпня. Початок матчу — о 14:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АГРОБІЗНЕС — ПОЛІССЯ

Нагадаємо, що напередодні житомирське Полісся оголосило про народне волевиявлення щодо майбутнього емблеми клубу.