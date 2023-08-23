Сьогодні відбудуться та відбулися матчі кубкового турніру.
Фото: ФК Чорноморець
23 серпня 2023, 16:19
У рамках 1/16 Кубка України у середу, 23 серпня, відбуваються матчі, деякі з яких завершились.
Зокрема, у складному матчі Чорноморець пройшов Лівий Берег, а Полісся впоралося з Агробізнесом.
Лівий Берег – Чорноморець 1:2
Голи: Якимів, 37 – Кузик, 13, Ономіго, 114.
Лівий берег: 1 Чернятинський, 77 Биков (27 Астахов, 112), 5 Самар, 23 Слотюк, 17 І. Когут, 18 Дєдух (капітан), 97 Якимів (14 Співаков, 93), 10 Куліш (11 Войцеховський, 46), 20 Репета (21 Сухоручко, 58), 7 Вакуленко (96 Синиця, 46), 8 Литовченко.
Чорноморець: 99 Шевченко, 29 Вакула (11 Бойчук, 51), 5 Гучек, 9 Путря (капітан), 45 Брагару, 79 Салюк (3 Єрмаков, 61), 77 Штогрін, 20 Авагімян (8 Шпорн, 46), 70 Ієде, 10 Хадіда (27 Васильєв, 51), 7 Кузик.
Попереджені: Дедух (43), Литовченко (54), Самар (88), І. Когут (108) — Хадіда (19), Путря (56), Шпорн (84), Брагару (86), Гучек (106).
Агробізнес — Полісся 0:2
Голи: Янаків, 38, Будковський, 82.