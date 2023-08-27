Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру чемпіонату України, який пройде 27 серпня та розпочнеться о 13:00.

У поєдинку п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай на своєму полі прийме Зорю.

Минай — Зоря

Неділя, 27 серпня, 13:00. Минай-Арена, Минай. Головний арбітр — Олександр Афанасьєв. Пряма трансляція на YouTube, Суспільне Спорт та Sport1

Матч із дуже незвичайним бекграундом. Минай закінчував останній чемпіонат матчем із Зорею, його програв – а потім... виграв. Виявилося, що луганці випустили на гру футболіста, якого не заявили, здобули технічні 0:3 – і внаслідок цього клуб з українсько-словацького кордону злетів на просто фантастичне для себе восьме місце.

Ця історія з регламентом, чесно кажучи, виглядає дивно та підозріло (29 турів та всі попередні сезони виконували вимоги регламенту, а коли з'явився шанс застрибнути на друге місце та обійти Дніпро-1, забули про якийсь пункт?), але через неї Мінай, зокрема, кваліфікувався одразу до 1/8 Кубка України. Грати на попередній стадії йому не довелося – і команда могла спокійно, навіть без роз'їздів, готуватись до суперника.

Зоря, звичайно, теж потрапила до топ-8 минулого сезону, але мід-вік вона провела у максимально далекому від спокою стані. Ще в четвер вона грала в Празі: провела гранично вихолощуючий та енерговитратний матч, ще й отримала емоційний удар у вигляді двох голів наприкінці. Славія просто видатним чином пресингує й точно вичавила з луганчан усі сили – а вже за 63 години доведеться грати новий матч із суперником, який тут і Дніпро-1 зупинив.

До речі, про 63. В Ужгороді в неділю синоптики обіцяють 36 градусів спеки. Тридцять шість – це стільки ж, скільки було в тому ж Ужгороді тиждень тому, коли на матчі Дніпра-1 оператор знепритомнів. Зрозуміло, що хочеться розвести більше матчів у часі, але якщо вже Дніпро-1 та Динамо перенесли свої ігри з вечірніх слотів – може, варто хоча б для різноманітності перестати катувати учасників матчу?

А так в Миная ще плюс один козир у стримуванні суперника. Зорі буде неймовірно важко атакувати, неймовірно важко тікати, неймовірно важко робити взагалі що завгодно після 60-ї хвилини. Що сказати: саме в таких ситуаціях і треба показувати, що ти сильніший просто за класом. Потрібні яскраві рішення від Герреро та його партнерів за атакою.

Цікаві факти:

Зоря може здобути 90-ту гостьову перемогу в УПЛ. Зоря на полях суперників обходиться без мирових в Чемпіонатах впродовж 9-ти ігор: 6 перемог та 3 поразки. 40-й домашній матч Минаю в УПЛ, в якому минай ці можуть здобути 10-ту перемогу на своєму полі. 25-й гол в УПЛ може забити В’ячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев (обидва – Зоря). Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм. Поточна форма: