Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 5-го туру чемпіонату України, який пройде 26 серпня і розпочнеться о 15:00.

ЛНЗ в рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на своєму полі проти Металіста 1925.

ЛНЗ — МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 26 СЕРПНЯ, 15:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ЯРОСЛАВ КОЗИК. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

ЛНЗ за перші чотири матчі в УПЛ зазнав чотири поразки та один раз переміг. Три набраних бали дозволяють команді йти на тринадцятій сходині, проте це, навряд чи, те, чого хотіло керівництво. У команди доволі збалансований та досвідчений склад навіть в рамках елітного дивізіону та, вочевидь, суттєві амбіції в керівництва.

Представник Черкас поступився Поліссю, Кривбасу та Чорноморцю, але останньою краплею для керівництва стала поразка в 1/16 фіналу Кубка України від скромної Вікторії. Звичайно, Ковпак виставив змінений відносно УПЛ склад, проте в ньому було достатньо гравців старту, але досягти позитивного результату не вдалось. Це вартувало Ковпаку роботи.

В матчі проти Металіста 1925 командою керуватиме Юрій Дудник, а Андрій Дикань став новим тренером воротарів та помічником Юрія Дудника на матчі проти харківʼян.

Що стосується Металіста 1925, то команда встигла провести три матчі за чотири тури — було дві поразки та одна перемога. Ще в першому турі харків'яни показали характер у матчі проти Шахтаря, дещо пізніше мінімально поступились Олександрії, а після цього здобули жадану перемогу — над Минаєм (1:0).

Навіть з рахунку матчі можна зробити висновок, що підопічні Голодюка намагаються грати обережно та готові віддадавати м'яч супротивнику.

У своєму кубковому матчі Металіст 1925 здобув перемогу. Харків'яни зустрічались з Гірник-Спортом та перемогли з рахунком 3:1.

Цікаво, що команди між собою до цього ніколи не зустрічались, тому покладуть початок історії протистоянь між собою.

Але більше Металіст 1925, напевно, цікавить безгольова клубна антирекордна гостьова серія, яка триває вже 398 хвилин — її треба перервати.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок, Муравський, Савін — Наумець, Бойко, Хамелюк, Олійник, Пасіч — Нич

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Ткачук, Безуглий, Капінус — Ткачук, Габелок, Вачіберадзе — Русин, Сидоров, Юсов

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безгольова клубна антирекордна гостьова серія Металіста 1925 триває в УПЛ 398 хвилин.

ЛНЗ в УПЛ внічию ще не грало: перемога та 3 поразки, причому усі .з двома пропущеними голами.

Безвиграшна гостьова серія Металіста 1925 триває в УПЛ 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ), 10-й – Андрій Ткачук (Металіст 1925).

З початку Чемпіонату в складі ЛНЗ з 20-ти задіяних гравців без жодної заміни виступає лише Максим Лопирьонок.

У складі Металіста 1925 з початку сезону грають Олег Мозіль, Максим Жичиков, Євгеній Ткачук та Микита Безуглий.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди вперше зіграють одна з одною.