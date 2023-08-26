Україна
26 серпня 2023, 17:00
Металіст 1925 мінімально обіграв ЛНЗ у дебютному матчі тренерського дуету Дудник — Дикань
Долю матчу вирішив усього один результативний постріл під завісу першого тайму.
ЛНЗ — Металіст 1925, фото УПЛ
26 серпня 2023, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Металіст 1925 0:1
Голи: Юсов, 45
ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок (Тарасенко, 86), Муравський, Савін (Норенков, 87) — Хамелюк — Наумець, Бойко (Нич, 72), Олійник (Тищенко, 61), Пасіч (С. Шестаков, 61) — Прядун.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — А. Ткачук (Ігор, 66), Габелок, Вачіберадзе (Мартинюк, 77) — Русин (Ременюк, 77), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 60).
Попередження: Хамелюк, Савін, Нич — Жичиков