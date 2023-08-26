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ЛНЗ — Металіст 1925 0:1
Голи: Юсов, 45

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок (Тарасенко, 86), Муравський, Савін (Норенков, 87) — Хамелюк — Наумець, Бойко (Нич, 72), Олійник (Тищенко, 61), Пасіч (С. Шестаков, 61) — Прядун.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — А. Ткачук (Ігор, 66), Габелок, Вачіберадзе (Мартинюк, 77) — Русин (Ременюк, 77), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 60).

Попередження: Хамелюк, Савін, Нич — Жичиков