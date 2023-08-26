Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 серпня 2023 року, 15:00.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ зустрівся з харківським Металістом 1925 та зазнав мінімальної поразки.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Юсов, який і приніс до активу команди Едмара три набраних очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ Черкаси — Металіст 1925 у 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ (Черкаси) – Металіст 1925 (Харків) 0:1

Гол: Юсов (45)

ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Лопирьонок (Тарасенко, 86), Муравський, Савін (Норенков, 87) — Хамелюк — Наумець, Бойко (Нич, 72), Олійник (Тищенко, 61), Пасіч (С. Шестаков, 61) — Прядун.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — А. Ткачук (Ігор, 66), Габелок, Вачіберадзе (Мартинюк, 77) — Русин (Ременюк, 77), Сидоров, Юсов (Дмитренко, 60).

Попередження: Хамелюк, Савін, Нич — Жичиков