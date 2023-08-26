Україна

Полісся в ефектному стилі розгромило Олександрію під завісу гри

Команди Руслана Ротаня та Юрія Калітвінцева більшу частину ігрового часу провели в нудному футболі, але житомиряни все ж таки знайшли в собі сили на потужний ривок.

Олександрія — Полісся, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Полісся 0:3

Голи: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88



Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Калюжний, 81) — Ковалець (Плакса, 46), Савченко (Ернандес, 46), Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 70), Шулянський (Скорко, 57).



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Козак (Назаренко, 58), Крушинський (Кушніренко, 58), Танковський (Огіря, 64), Макуана — Будківський, Аріелсон.



Попередження: Смирний, Сігеєв — Смоляков, Шабанов