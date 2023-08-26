Україна
26 серпня 2023, 18:58
Полісся в ефектному стилі розгромило Олександрію під завісу гри
Команди Руслана Ротаня та Юрія Калітвінцева більшу частину ігрового часу провели в нудному футболі, але житомиряни все ж таки знайшли в собі сили на потужний ривок.
Олександрія — Полісся, фото УПЛ
26 серпня 2023, 18:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Полісся 0:3
Голи: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будківський, 88
Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Калюжний, 81) — Ковалець (Плакса, 46), Савченко (Ернандес, 46), Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 70), Шулянський (Скорко, 57).
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Козак (Назаренко, 58), Крушинський (Кушніренко, 58), Танковський (Огіря, 64), Макуана — Будківський, Аріелсон.
Попередження: Смирний, Сігеєв — Смоляков, Шабанов