Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.

У центральному матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос прийматиме донецький Шахтар.

Ярослав Вишняк, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), залучив до стартового складу Кукоша та Гончаренка до трійки в центрі захисту, тоді як Лучкевич зіграє на правому фланзі.

Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (3:3), використав із перших хвилин новачка Азарові ліворуч у захисті, тоді як в центрі оборони зіграє Козік, а Назарина вийде в центральній ланці.

Колос: Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко, Богданов, Цуріков — Оріховський, Безбородько, Мякушко.

Запасні: Горох, Пахолюк, Чорноморець, Мілько, Болбат, Криворучко, Велетень, Гусол, Салабай, Рангел.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Криськів, Кащук — Сікан.