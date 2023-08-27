Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.
Іраклі Азарові, фото ФК Шахтар Донецьк
27 серпня 2023, 14:07
У центральному матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос прийматиме донецький Шахтар.
Ярослав Вишняк, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), залучив до стартового складу Кукоша та Гончаренка до трійки в центрі захисту, тоді як Лучкевич зіграє на правому фланзі.
Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (3:3), використав із перших хвилин новачка Азарові ліворуч у захисті, тоді як в центрі оборони зіграє Козік, а Назарина вийде в центральній ланці.
Колос: Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко, Богданов, Цуріков — Оріховський, Безбородько, Мякушко.
Запасні: Горох, Пахолюк, Чорноморець, Мілько, Болбат, Криворучко, Велетень, Гусол, Салабай, Рангел.
Запасні: Пузанков, Твардовський, Конопля, Фарина, Ракіцький, Кастілло, Швед, Судаков, Топалов, Невертон, В’юнник, Келсі.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Криськів, Кащук — Сікан.
Гра Колос — Шахтар почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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