Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру чемпіонату України, який пройде 27 серпня та розпочнеться о 15:00.

У поєдинку п'ятого туру української Прем'єр-ліги Колос на своєму полі прийме Шахтар.

КОЛОС — ШАХТАР

Неділя, 27 серпня, 15:00. "Колос", Ковалівка. Головний арбітр зустрічі — Віталій Романов

Пряма трансляція на отт-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.​

Очевидний матч туру, і навіть якби Дніпро-1 та Динамо не захотіли власними силами знизити конкуренцію, він все одно залишився б таким. Особливу інтригу йому надають деталі.

Шахтар не те, щоб провалює старт сезону – минулого туру набрав більше очок, ніж два клуби на “Д”, разом узяті! – але він явно демонструє свою вразливість. Верес і Кривбас вже відібрали у “гірників” очки, Олександрія та Металіст 1925 були гранично близькі до того, щоб зробити те саме – а попереду суперник, якого я б назвав найнебезпечнішим із усієї п'ятірки.

Колос – машина контратак, яка тільки за їх рахунок досягла всього, що має. Залишити мінімум простору, обмежити всіх зірок суперника, втекти, коли суперник задіює максимум сил на його полі – це, вибачте за тавтологію, хліб Колоса. Коли потрібно зламувати позиційну оборону самим, виникає проблема, але з Шахтарем це потрібно менше, ніж з кимось іншим.

А тут ще й у Шахтаря значні проблеми зі складом. Бондаренко отримав другу червону за чотири матчі, і ц ягра далеко не остання, яку він пропустить. Георгій Судаков повернувся до загальної групи “гірників”, але це новина за четвер. Скільки часу дасть ван Леувен гравцю, який почав працювати без обмежень лише три дні тому?

Це, насправді, питання відкрите. У Шахтарі гравців підводять дбайливо, так що не виключено, що Судаков просто готовий так само, як і умовний Сікан. Але уявити у його виконанні повний матч після трьох місяців простою дуже важко. Може, півгодини, може, тайм, а може й годину (якщо тренер випустить Георгія на заміну) Шахтар проведе й без Бондаренка, й без Судакова.

Це створює для Колоса ідеальний ґрунт, щоб контратакувати. Шахтар не має опцій для класних атак через центр, він буде змушений задіяти фланги за допомогою Зубкова, Гочолейшвілі, Матвієнка – і на просторі гравці Колоса зможуть втекти. Плюс до цього треба підсумовувати проблеми з обороною, де травмований Бондар та дискваліфікацію відбуває Чигринський.

Але коли проблеми з молодими та задерикуватими, на перший план виходить стара гвардія. Тарас Степаненко повернувся у велику гру ще з Кривбасом, і від хвилеріза Шахтаря сьогодні потрібен грандіозний обсяг роботи. Плюс до цього Колос має свою дискваліфікацію (захисник Золотов), а також зовсім несподіваний козир гранду підкинув... регламент Кубка. Колос як команда з нижньої половини минулого сезону грав у Кубку посеред тижня, відбігав там 120 хвилин і задіяв багатьох основних. Шахтар, як чемпіон, відпочивав і має явну перевагу у свіжості.

Цікаві факти:

Безпрограшна серія Колосу триває 5 ігор: 3 перемоги та 2 нічиї. Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 33 гри – 77 голів, а на чужому полі – 22 гри: 53 голи. Шахтар може зазнати 120-ї поразки в Чемпіонатах. 20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос), 10-й – Дмитро Криськів (Шахтар). Колос при Ярославу Вишняку може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ. Поточна форма:​