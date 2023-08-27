Україна

Минай, услід за Дніпром-1, підловив Зорю поміж двома матчами проти Славії

Команда Володимира Шарана провела чи не найкращий свій матч у поточному сезоні, тому змогла розраховувати на додатковий заліковий бал.

Минай — Зоря, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Минай — Зоря 1:1

Голи: Вітенчук, 25 (пен.) — Волошин, 16



Минай: Бандура — Солдат, Нємчанінов, Ю. Кравчук, Булеза — Вітенчук, Ралюченко (Кораблін, 64) — Дмитрук, Твердохліб, Гечев (Одарюк, 63) — Вишневський (Рогозинський, 78).



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин (Дришлюк, 46) — Горбач (Алефіренко, 46), Мічін (Хахльов, 72) — Антюх, Волошин (Чурко, 61), Вантух — Бугай (Герреро, 46).



Попередження: Вишневський — Снурніцин