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Колос — Шахтар 0:2
Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2

Колос: Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко (Велетень, 60), Богданов (Болбат, 41), Цуріков — Оріховський, Безбородько (Салабай, 46), Мякушко.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік (Ракіцький, 65), Матвієнко, Азарові — Степаненко (Кастілло, 74) — Зубков (В’юнник, 65), Назарина, Криськів, Кащук (Конопля, 64) — Сікан (Судаков, 65).

Попередження: Бурда — Судаков

На 38-й хвилині був вилучений Георгій Гочолеішвілі (Шахтар) (грубе порушення). 