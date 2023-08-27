Україна

Шахтар у меншості переграв Колос

Команда Патріка ван Леувена отримала вилучення в третьому матчі з п'яти на старті сезону, проте цього разу навіть оминула покарання у вигляді пропущених м'ячів.

Колос — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Шахтар 0:2

Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2



Колос: Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко (Велетень, 60), Богданов (Болбат, 41), Цуріков — Оріховський, Безбородько (Салабай, 46), Мякушко.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Козік (Ракіцький, 65), Матвієнко, Азарові — Степаненко (Кастілло, 74) — Зубков (В’юнник, 65), Назарина, Криськів, Кащук (Конопля, 64) — Сікан (Судаков, 65).



Попередження: Бурда — Судаков



На 38-й хвилині був вилучений Георгій Гочолеішвілі (Шахтар) (грубе порушення).