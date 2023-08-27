Україна

Одеський клуб у Полтаві поступився господарям.

У рамках п'ятого туру чемпіонату України Ворскла на своєму полі приймала Чорноморець.

Одеський клуб, незважаючи на гарний старт сезону, на виїзді поступився полтавцям, і поки що залишається на четвертому місці в УПЛ.

Щодо Ворскли, то полтавський колектив на даний момент десятий.

Ворскла - Чорноморець 2:1

Голи: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 — Пердута, 55, аг.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко (Нестеренко, 65), Юрченко (Кунья, 65), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядін (Кулаковський, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83)

Чорноморець: Шевченко, Брагару (Хадіда, 46, Гучек, 88), Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін (Вакула, 75), Ієде (Дада, 75), Бойчук (Авагімян, 46)

Попередження: Скляр, Пердута — Шпорн, Салюк, Авагімян.