Україна

Захисник криворізького колективу прокоментував прийдешнє протистояння.

Криворізький Кривбас закриватиме програму п’ятого туру української Прем’єр-ліги гостьовим матчем проти київської Оболоні.

Оболонь — Кривбас. Напередодні

Захисник команди Юрія Вернидуба Андрій Понєдєльнік напередодні гри залишив коментар про стан команди.

"Готуємось до Оболоні, як і до кожного матчу чемпіонату. У нас є свій план тренувального процесу, його і притримуємось. Оболонь — хороший суперник, не дивлячись на те, що це дебютант УПЛ. Має непоганий потенціал та демонструє якісний футбол. Очікуємо дуже цікавої гри.

Минулий сезон також мав свої цікаві матчі: аутсайдери вигравали у лідерів. Цей чемпіонат теж не буде виключенням — багато хороших команд, попереду бойові поєдинки. Ось як, наприклад, гра Дніпро-1 — Оболонь, у якому кияни несподівано перемогли.

Звісно, відсутність Дмитра Хомченовського буде великою втратою для Кривбасу. Без капітана завжди важко як на полі, так і поза ним. Але, впевнений, ми обов’язково впораємось: тренерський штаб знайде вихід із цієї ситуації. У нас багато класних футболістів, які можуть гідно замінити Хомченовського.

Психологічна сторона теж робить великий вплив на подальші результати. Звісно, нічия проти Шахтаря в минулому турі додає нам позитиву та надихає. Ми двічі поступались у два голи за ходом гри, але проявили характер та відігрались", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Кривбас відбудеться 28 серпня, о 17:00.