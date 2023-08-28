Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та криворізький Кривбас.

Київська Оболонь та криворізький Кривбас матчем на Оболонь-Арені завершуватимуть програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після перемоги над дніпровським Дніпром-1 (2:1), залучив до стартового складу Карася в трійці центральних захисників, тоді як на правому фланзі зіграє Мединський, а на протилежному боці поля розташується Прокопенко. У атаці Краснопір складе пару Таранусі.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (3:3), використав із перших хвилин Устименка на вістрі атаки, тоді як Вакулко зіграє під нім замість Хомченовського.

Оболонь: Федорівський — Приймак, Карась, Вовкун — Мединський, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко — Краснопір, Тарануха.

Запасні: Кичак, Лук’янчук, Осман, Фатєєв, Нагієв, Муха, Чернов, Груша, Суханов, Косовський, Єрмоленко, Даниленко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч, Бізімана — Задерака, Вакулко, Луньов — Устименко.