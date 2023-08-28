Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 серпня 2023 року, 19:00.

Оболонь в рамках поєдинку п'ятого тура елітного дивізіону чемпіонату України приймала на своєму полі Кривбас.

Команди за шаленої спеки так і не змогли вразити ворота один одного, тому фінальний свисток зафіксував нічию — 0:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оболонь — Кривбас у 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Кривбас 0:0



Оболонь: Федорівський — Приймак, Карась, Вовкун — Мединський, Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 46), Прокопенко — Краснопір (Суханов, 69), Тарануха (Нагієв, 81).



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (По, 65), Бізімана — Задерака (Кузик, 72), Вакулко (Приходько, 65), Луньов (Семотюк, 86) — Устименко (Кожушко, 46).



Попередження: Слободян — Луньов