Вболівальники та журналісти визначили найкращого футболіста та тренера.
Фото: УПЛ
30 серпня 2023, 13:59
Визначення найкращих гравця та тренера туру відбувалося за новою механікою. На першому етапі найкращих гравця та тренера називали журналісти.
На другому етапі у соціальних мережах Української Прем’єр-Ліги (Instagram та Facebook) голосували вболівальники. Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування було винесено по чотири номінанти, які мали найбільше голосів.
Найкращий гравець туру:
- Руслан Степанюк (Ворскла)
- Дмитро Юсов (Металіст 1925)
- Олександр Назаренко (Полісся)
- Дмитро Криськів (Шахтар)
Найкращий тренер туру:
- Юрій Калітвінцев (Полісся)
- Віктор Скрипник (Ворскла)
- Едмар (Металіст 1925)
- Володимир Шаран (Минай)
Вболівальники мали добу, аби визначитися із героями туру.
За підсумками голосування найкращими гравцем та тренером 5-го туру стали представники Полісся — Олександр Назаренко та Юрій Калітвінцев!
Вони набрали 43% і 49% голосів відповідно у голосуванні в Instagram та 58% та 60% у формі для голосування.