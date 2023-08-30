Україна

Вболівальники та журналісти визначили найкращого футболіста та тренера.

Визначення найкращих гравця та тренера туру відбувалося за новою механікою. На першому етапі найкращих гравця та тренера називали журналісти.

На другому етапі у соціальних мережах Української Прем’єр-Ліги (Instagram та Facebook) голосували вболівальники. Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування було винесено по чотири номінанти, які мали найбільше голосів.

Найкращий гравець туру:

- Руслан Степанюк (Ворскла)

- Дмитро Юсов (Металіст 1925)

- Олександр Назаренко (Полісся)

- Дмитро Криськів (Шахтар)

Найкращий тренер туру:

- Юрій Калітвінцев (Полісся)

- Віктор Скрипник (Ворскла)

- Едмар (Металіст 1925)

- Володимир Шаран (Минай)

Вболівальники мали добу, аби визначитися із героями туру.

За підсумками голосування найкращими гравцем та тренером 5-го туру стали представники Полісся — Олександр Назаренко та Юрій Калітвінцев!

Вони набрали 43% і 49% голосів відповідно у голосуванні в Instagram та 58% та 60% у формі для голосування.