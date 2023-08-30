Визначення найкращих гравця та тренера туру відбувалося за новою механікою. На першому етапі найкращих гравця та тренера називали журналісти.

На другому етапі у соціальних мережах Української Прем’єр-Ліги (Instagram та Facebook) голосували вболівальники. Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування було винесено по чотири номінанти, які мали найбільше голосів.

Найкращий гравець туру:

- Руслан Степанюк (Ворскла)

- Дмитро Юсов (Металіст 1925)

- Олександр Назаренко (Полісся)

- Дмитро Криськів (Шахтар)

Найкращий тренер туру:

- Юрій Калітвінцев (Полісся)

- Віктор Скрипник (Ворскла)

- Едмар (Металіст 1925)

- Володимир Шаран (Минай)

Вболівальники мали добу, аби визначитися із героями туру.

За підсумками голосування найкращими гравцем та тренером 5-го туру стали представники Полісся — Олександр Назаренко та Юрій Калітвінцев!

Вони набрали 43% і 49% голосів відповідно у голосуванні в Instagram та 58% та 60% у формі для голосування.