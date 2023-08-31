Україна

Владислав Бабогло перебрався у Першу лігу.

Офіційний сайт Олександрії повідомляє, що було досягнуто згоди з Карпатами про перехід захисника Владислава Бабогло.

Цікаво, що олександрійці повідомили суму угоди, що є досить нетиповим для клубів УПЛ. Ціна питання – 585 тисяч євро. Терміни контракту поки що не розголошуються.

Зазначимо, що Бабогло був капітаном Олександрії, яка має на меті вийти в єврокубки. Тепер футболіст виступатиме у Першій лізі під керівництвом Мирона Маркевича.

Бабогло провів за Олександрію 111 матчів у всіх турнірах та забив 6 голів.

Олександрія подякувала гравцю за співпрацю та побажала удачі в майбутньому.