Владислав Бабогло перебрався у Першу лігу.
Владислав Бабогло , fco.com.ua
31 серпня 2023, 11:56
Офіційний сайт Олександрії повідомляє, що було досягнуто згоди з Карпатами про перехід захисника Владислава Бабогло.
Цікаво, що олександрійці повідомили суму угоди, що є досить нетиповим для клубів УПЛ. Ціна питання – 585 тисяч євро. Терміни контракту поки що не розголошуються.
Зазначимо, що Бабогло був капітаном Олександрії, яка має на меті вийти в єврокубки. Тепер футболіст виступатиме у Першій лізі під керівництвом Мирона Маркевича.
Бабогло провів за Олександрію 111 матчів у всіх турнірах та забив 6 голів.
Олександрія подякувала гравцю за співпрацю та побажала удачі в майбутньому.