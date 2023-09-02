Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 02 вересня та розпочнеться о 13:00.

Минай та Шахтар зустрінуться в Ужгороді в матчі шостого туру української Прем'єр Ліги.

МИНАЙ — ШАХТАР

СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ, 13:00. СТАДІОН МИНАЙ, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Шахтар готується стартувати у новому сезоні Ліги чемпіонів, а в національній першості сподівається захистити чемпіонський титул. Поки що справи йдуть непогано, але й не дуже добре. Колектив Патріка вен Левена здобув три перемоги та дві нічиїх у стартових турах.

Минай навпаки два матчі зіграв внічию та три програв. Наразі клуб перебуває у зоні вильоту.

Колектив з Ужгорода є доволі парадоксальним. Може поступитися комусь з середняків чемпіонату, а потім відібрати очки в Дніпра-1 та Зорі. Тому легко "гірникам" точно не буде. Загалом вони лише раз не здобули перемогу на виїзді проти цього суперника, зігравши внічию 1:1, коли Марлон отримав червону картку у серпні 2021 року.

Проте в Миная присутня також інша мотивація у поєдинку. Восени цього року Шахтар переміг з рахунком 1:0, а арбітр не зарахував чистий гол "блакитно-білих", який коштував їм нічиєї. Після подачі зі штрафного стався відскок до Дмитра Немчанінова, який потужно пробив у поперечину від якої м'яч й опинився поза лінією воріт, що чітко видно на повторах епізоду. Лише після цього Анатолію Трубіну вдалося зафіксувати його в руках. На тому матчі не було системи ВАР, через що арбітри не мали можливості перевірити даний момент, проте факт є фактом.

Тому даний матч може бути особливо принциповим.

Клуби зустрічалися між собою 5 разів, перевага на стороні діючого чемпіона країни у вигляді 4 перемог та 1 нічиєї. Різниця голів — 3:15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

80-й матч Минаю в УПЛ.

Шахтар може здобути 290-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах.

Шахтар може зазнати 120-ї поразки в Чемпіонатах.

Минайці можуть здобути 10-ту перемогу на своєму полі в Чемпіонатах.

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 34 гри – 79 голів, а на чужому полі – 23 гри: 55 голів.

15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Чигринський, 10-й – Дмитро Криськів (обидва – Шахтар).

Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.

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