Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 02 вересня та розпочнеться о 13:00.
Минай - Шахтар - Getty Images
02 вересня 2023, 07:30
Минай та Шахтар зустрінуться в Ужгороді в матчі шостого туру української Прем'єр Ліги.
МИНАЙ — ШАХТАР
СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ, 13:00. СТАДІОН МИНАЙ, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ
Шахтар готується стартувати у новому сезоні Ліги чемпіонів, а в національній першості сподівається захистити чемпіонський титул. Поки що справи йдуть непогано, але й не дуже добре. Колектив Патріка вен Левена здобув три перемоги та дві нічиїх у стартових турах.
Минай навпаки два матчі зіграв внічию та три програв. Наразі клуб перебуває у зоні вильоту.
Колектив з Ужгорода є доволі парадоксальним. Може поступитися комусь з середняків чемпіонату, а потім відібрати очки в Дніпра-1 та Зорі. Тому легко "гірникам" точно не буде. Загалом вони лише раз не здобули перемогу на виїзді проти цього суперника, зігравши внічию 1:1, коли Марлон отримав червону картку у серпні 2021 року.
Проте в Миная присутня також інша мотивація у поєдинку. Восени цього року Шахтар переміг з рахунком 1:0, а арбітр не зарахував чистий гол "блакитно-білих", який коштував їм нічиєї. Після подачі зі штрафного стався відскок до Дмитра Немчанінова, який потужно пробив у поперечину від якої м'яч й опинився поза лінією воріт, що чітко видно на повторах епізоду. Лише після цього Анатолію Трубіну вдалося зафіксувати його в руках. На тому матчі не було системи ВАР, через що арбітри не мали можливості перевірити даний момент, проте факт є фактом.
Тому даний матч може бути особливо принциповим.
Клуби зустрічалися між собою 5 разів, перевага на стороні діючого чемпіона країни у вигляді 4 перемог та 1 нічиєї. Різниця голів — 3:15.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:
ЦІКАВІ ФАКТИ:
80-й матч Минаю в УПЛ.
Шахтар може здобути 290-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах.
Шахтар може зазнати 120-ї поразки в Чемпіонатах.
Минайці можуть здобути 10-ту перемогу на своєму полі в Чемпіонатах.
Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 34 гри – 79 голів, а на чужому полі – 23 гри: 55 голів.
15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Чигринський, 10-й – Дмитро Криськів (обидва – Шахтар).
Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.
ПОТОЧНА ФОРМА:
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:
прогноз 1:2