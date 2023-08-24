Україна

Закарпатський клуб записав відеозвернення.

Футбольний клуб Минай привітав українців головним святом країни — Днем Незалежності.

"Майже два роки тому кожен з нас усвідомив, що День Незалежності — по-справжньому особливе свято.

Що любити Україну, цінувати її свободу та кольори, потрібно не тільки раз на рік.

Пишатись країною, розвивати її, маємо щодня.

Сьогодні ми святкуємо збереження нашої незалежності завдяки нашим героям — військовим, волонтерам, медикам, рятувальникам — всім тим, хто ціною власного життя боронить Україну, 546 днів відстоює свободу та волю, право жити на своїй Богом даній землі.

Ми граємо у футбол, обіймаємо рідних та близьких, дихаємо завдяки вам, українським Героям!

Вдячні вам за кожну мить та за кожен прожитий день

Україна незалежна та нескорена, тому що ви незламні!

Неважливо, де ми народилися — на Закарпатті чи на Київщині, на Слобожанщині чи Миколаївщині, на Донеччині чи в Криму.

Ми — частина однієї нескореної держави. Ми — українці!

І кожен з нас має докласти зусиль до спільної мети — підтримувати армію, допомагати волонтерам та переселенцям.

Незалежність можлива лише спільними зусиллями!

Дякуємо вам, українські Герої!

З Днем Незалежності, Україно", — йдеться у повідомленні закарпатського клубу.

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