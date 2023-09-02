Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 вересня та розпочнеться о 17:00.

Полтавська Ворскла та Олександрія завершуватимуть програму суботи в рамках шостого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського у Полтаві.

ВОРСКЛА — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СТАДІОН ВОРСКЛА, ПОЛТАВА. АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Початок сезону для полтавської Ворскли видавався вкрай важким через поразки, які його супроводжували. У тому числі — невдачі зазнала команда Віктора Скрипника й за чергової спроби подолати кваліфікацію Ліги конференцій УЄФА. Цього разу грузинська Діла стала на заваді одному з наших представників, не дивлячись на перемогу останніх у першій зустрічі.

А потім відбулись невдачі в стартових турах проти Руху (1:4) та Зоря (1:2), після яких залишалось лише одне питання — скільки ще протримається Скрипник на своїй посаді? А воно вийшло так, що "зелено-білі" почали перемагати, і після скандальної перемоги в грі проти одеського Чорноморця (2:1) якось і недоречно буде просити керманича на вихід, бо команда вже точно відштовхнулась від нижньої межі й тепер шукає кордони власних можливостей.

У Олександрії в цьому футбольному році все відбувається геть навпаки. Перемоги на початку сезону над Кривбасом та Металістом 1925 (двічі по 1:0) давали приводи для сподівань уболівальників "поліграфів" щодо подолання наслідків суперечливої літньої трансферної кампанії з відходом провідних гравців. Але їхній потік у бік відходу з клубу не припинявся, тоді як результати стали погіршуватись від самої гри проти Шахтаря вже в третьому турі (1:2).

Потім команда Руслана Ротаня не розпечатала ворота луганської Зорі (0:0), а вже за тиждень узагалі згоріла наприкінці домашнього двобою проти житомирського Полісся (0:3). У підсумку, "поліграфи" поступово втрачали позиції в турнірній таблиці й наразі перебувають уже на сьомій сходинці з такою самою кількістю залікових балів. І вже за підсумками вихідних конкуренти зможуть посунути команду Ротаня, зокрема Ворскла, яка відстає всього-лишень на один пункт.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла грає без нічиїх уже 11 ігор поспіль: 7 перемог та 4 поразки.

Полтавці забивали в кожній із останніх 9 ігор — 15 голів.

Олександрія не може виграти три матчі поспіль — 2 поразки, 1 нічия, та не забивають уже 210 хвилин.

Ворскла може перемогти в 10 домашньому матчі УПЛ на чолі з Віктором Скрипником.

Владлен Юрченко з Ворскли відзначався в двох останніх матчах.

Євгеній Смирний з Олександрії може забити 10 гол в УПЛ у своїй кар’єрі.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 31 раз — 10 перемог Ворскли, 11 перемог Олександрії та 10 нічиїх. Останній матч завершився перемогою "поліграфів" (3:0) у квітні цього року. Голи забивали Ігор Пердута (автогол), Андрій Кулаков та Сергій Логінов.