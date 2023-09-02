Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та донецький Шахтар.
Юхим Конопля, фото ФК Шахтар Донецьк
02 вересня 2023, 12:33
Закарпатський Минай та донецький Шахтар розпочнуть суботню програму шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай Арені.
Володимир Шаран, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (1:1), залучив до стартового складу Мельника до трійки центральних захисників.
Патрік ван Леувен, після перемоги над ковалівським Колосом (0:2), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони.
Минай: Бандура — Мельник, Нємчанінов, Ю. Кравчук — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук, Твердохліб, Гечев, Рогозинський — Вишневський.
Запасні: Кемкін, Ольховий, Одарюк, Панасенко, Петько, Солдат, Колесник, Чуєв, Гунічев, Кораблін, Голуб, Ременяк.
Запасні: Пузанков, Твардовський, Лемкін, Удод, Кастілло, Судаков, Глущенко, Топалов, В’юнник, Келсі.
Шахтар: Різник — Конопля, Козік, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Криськів, Кащук — Сікан.
Гра Минай — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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