Закарпатський Минай та донецький Шахтар розпочнуть суботню програму шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай Арені.

Володимир Шаран, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (1:1), залучив до стартового складу Мельника до трійки центральних захисників.

Патрік ван Леувен, після перемоги над ковалівським Колосом (0:2), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони.

Минай: Бандура — Мельник, Нємчанінов, Ю. Кравчук — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук, Твердохліб, Гечев, Рогозинський — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Одарюк, Панасенко, Петько, Солдат, Колесник, Чуєв, Гунічев, Кораблін, Голуб, Ременяк.

Шахтар: Різник — Конопля, Козік, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Криськів, Кащук — Сікан.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Лемкін, Удод, Кастілло, Судаков, Глущенко, Топалов, В’юнник, Келсі.

Гра Минай — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.