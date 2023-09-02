Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та донецький Шахтар.

Закарпатський Минай та донецький Шахтар розпочнуть суботню програму шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай Арені.

Володимир Шаран, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (1:1), залучив до стартового складу Мельника до трійки центральних захисників.

Патрік ван Леувен, після перемоги над ковалівським Колосом (0:2), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони.

Минай: Бандура — Мельник, Нємчанінов, Ю. Кравчук — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук, Твердохліб, Гечев, Рогозинський — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Одарюк, Панасенко, Петько, Солдат, Колесник, Чуєв, Гунічев, Кораблін, Голуб, Ременяк.



Шахтар: Різник — Конопля, Козік, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Криськів, Кащук — Сікан.