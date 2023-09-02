Україна

Вихованець академії київського Динамо став "гірником".

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Артура Рудька, права на якого раніше належали харківському Металісту.

31-річний український воротар приєднався до табору "гірників" на правах вільного агента, підписавши контракт на один рік.

Зазначимо, що Рудько є вихованцем академії київського Динамо, за першу команду якого він провів 29 матчів, пропустив 32 голи та вісім разів відстояв "на нуль".

У минулому сезоні Артур Рудько виступав на правах оренди за польський Лех, за який він зіграв шість поєдинків, пропустив 11 голів та двічі зберіг свої ворота у недоторканості.