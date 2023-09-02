Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та київська Оболонь.

Житомирське Полісся та київська Оболонь продовжуватимуть хід подій у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Центральний у Житомирі.

Юрій Калітвінцев, після перемоги над Олександрією (3:0), залучив до стартового складу Назаренка на правий фланг атаки.

Валерій Іващенко, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (0:0), використав із перших хвилин Нагієва та Османа на флангах захисту, тоді як Чернов та Груша зіграють над ними в півзахисті.

Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Танковський — Назаренко, Аріелсон, Макуана — Будківський.

Запасні: Кудрик, Огіря, Кушніренко, Шастал, Козак, Янаков, Грицук, Гітченко, Морозко, Шаповал, Мустафаєв, Поспєлов.



Оболонь: Федорівський — Нагієв, Приймак, Карась, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Груша — Слободян — Тарануха.