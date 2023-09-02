Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 вересня 2023 року, 13:00.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм.

Підопічні Патріка ван Леувена відправили у ворота закарпатського клубу чотири м'ячі, тоді як команді Володимира Шарана лишилося задовольнятися лише голом "престижу" в другому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Шахтар у 6 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Минай — Шахтар 1:4

Голи: Гунічев, 72 — Матвієнко, 37, Кащук, 61, Судаков, 66, В’юнник, 78



Минай: Бандура — Мельник, Нємчанінов, Ю. Кравчук (Панасенко, 76) — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук (Солдат, 42), Твердохліб, Гечев (Одарюк, 42), Рогозинський — Вишневський (Гунічев, 59).



Шахтар: Різник — Конопля, Козік (Лемкін, 82), Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков (В’юнник, 46), Назарина (Судаков, 61), Криськів (Кастілло, 79), Кащук — Сікан (Келсі, 62).



Попередження: Одарюк, Ралюченко — Судаков, Келсі, Кастілло