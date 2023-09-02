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Ворскла — Олександрія 1:0
Гол: Скляр, 29 (пен.)

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко (Нестеренко, 88), Челядін — Степанюк.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Савченко, Ернандес (Скорко, 71) — Смирний, Ващенко (Білошевський, 46), Сігеєв (Ковалець, 70) — Калітвінцев, Андрейчук (Кулаков, 64), Шулянський (Джевані, 63).

Попередження: Пердута, Ісенко, Челядін — Савченко