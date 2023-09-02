Україна
02 вересня 2023, 19:01
Ворскла втримала мінімальну перемогу над Олександрією
Команда Руслана Ротаня не виграла в жодному з чотирьох останніх матчів, тоді як колектив Віктора Скрипника переміг утретє поспіль.
Ворскла — Олександрія, фото УПЛ
02 вересня 2023, 19:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Олександрія 1:0
Гол: Скляр, 29 (пен.)
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко (Нестеренко, 88), Челядін — Степанюк.
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Савченко, Ернандес (Скорко, 71) — Смирний, Ващенко (Білошевський, 46), Сігеєв (Ковалець, 70) — Калітвінцев, Андрейчук (Кулаков, 64), Шулянський (Джевані, 63).
Попередження: Пердута, Ісенко, Челядін — Савченко