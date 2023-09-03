Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 вересня та розпочнеться о 17:00.

Колос та Кривбас зустрінуться в Ужгороді в матчі шостого туру української Прем'єр Ліги.

Колос — Кривбас

Неділя, 3 вересня, 17:00. Стадіон “Колос”, Ковалівка. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Пряма трансляція на отт-платформах MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Битва двох автобусів. Інакше цей матч складно охарактеризувати.

Колос – автобус просто за визначенням. Весь той час, що команда Вишняка грає у вищій лізі, вона не стiльки грає сама, скiльки заважає суперникам. Закупівля цілою лінією оборони влітку чудово контрастує з одним поверненням Салабая на заміну Лисенку, який закінчив – і це найкращий приклад того, що змінювати вектор клуб не збирається. Навіть після посереднього результату минулого сезону.

З Кривбасом складніше, але його перетворюють на автобус обставини. По-перше, сам факт виїзду до Ковалівки: тут складно всім, а хто не вірить, може спитати Шахтар. Чемпіон країни ледь-ледь відбився від Колоса, який подавав до штрафного майданчика, як машина. Фізично клуб готовий чудово, у цьому Вишняку треба віддати належне.

А крім цього – вибачте, кадри вирішують усе. Капіч пішов, Банада пішов, а Хомченовський дискваліфікований на цю гру. В Іліча поки в принципі не виходить на новому місці, а без групи підтримки йому доводиться дуже важко. Гра з Оболонню, яка теж пройшла без Хомченовського та голів, тому підтвердженням.

Ну і, крім цього, турнірні розклади не припускають ризику. Нічия виглядає стратегічним кроком уперед, поразка – не лише кроком назад, а й можливістю зробити крок для конкурента. І зрозуміло, що це можна розгорнути в інший бік, що у боротьбі за умовне п'яте місце такі матчі треба вигравати... Але ж ми всі розуміємо українські реалії. Принцип “тише їдеш – далі будеш” тут набагато популярніший.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос може пропустити 150-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

60-й домашній матч Колосу в УПЛ.

Безнічийна домашня серія Колосу триває в Чемпіонатах 13 ігор (5 перемог та 8 поразок) і до повторення клубного рекорду ще одна гра.

Безпрограшна серія Кривбасу триває 4 гри: 2 перемоги та 2 нічиї.

Колос при Ярославу Вишняку може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

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