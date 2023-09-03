Україна

Представлено оновлений список зі 100 найкращих молодих футболістів.

Опубліковано оновлений список зі 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2023 року, яка вручається найкращому молодому гравцю Європи до 21 року.

До списку найкращих талантів потрапили троє футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі.

На 59 місці розташований захисник київського Динамо Максим Дячук, на 67 місці воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко, а слідом за ним на 68 рядку — голкіпер луганської Зорі Олександр Сапутін.

Очолює рейтинг англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, за яким у трійці найкращих розташувалися німецький хавбек Баварії Джамал Мусіала та португальський захисник Бенфіки Антоніо Сілва.

Топ-10 фаворитів:

1. Джуд Беллінгем (Англія) — Реал

2. Джамал Мусіала (Німеччина) — Баварія

3. Антоніо Сілва (Португалія) — Бенфіка

4. Гаві (Іспанія) — Барселона

5. Хаві Сімонс (Нідерланди) — Лейпциг

6. Алехандро Бальде (Іспанія) — Барселона

7. Беньямін Шешко (Словаччина) — Лейпциг

8. Флоріан Вірц (Німеччина) — Баєр

9. Люка Гурна-Дуат (Франція) — Зальцбург

10. Мілош Керкез (Угорщина) — Борнмут

Нагорода Golden Boy вручається з 2003 року.