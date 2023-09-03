Представлено оновлений список зі 100 найкращих молодих футболістів.
Максим Дячук, ФК Динамо Київ
03 вересня 2023, 11:06
Опубліковано оновлений список зі 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2023 року, яка вручається найкращому молодому гравцю Європи до 21 року.
До списку найкращих талантів потрапили троє футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі.
На 59 місці розташований захисник київського Динамо Максим Дячук, на 67 місці воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко, а слідом за ним на 68 рядку — голкіпер луганської Зорі Олександр Сапутін.
Очолює рейтинг англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, за яким у трійці найкращих розташувалися німецький хавбек Баварії Джамал Мусіала та португальський захисник Бенфіки Антоніо Сілва.
Топ-10 фаворитів:
1. Джуд Беллінгем (Англія) — Реал
2. Джамал Мусіала (Німеччина) — Баварія
3. Антоніо Сілва (Португалія) — Бенфіка
4. Гаві (Іспанія) — Барселона
5. Хаві Сімонс (Нідерланди) — Лейпциг
6. Алехандро Бальде (Іспанія) — Барселона
7. Беньямін Шешко (Словаччина) — Лейпциг
8. Флоріан Вірц (Німеччина) — Баєр
9. Люка Гурна-Дуат (Франція) — Зальцбург
10. Мілош Керкез (Угорщина) — Борнмут
Нагорода Golden Boy вручається з 2003 року.